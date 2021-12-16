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Общество16 декабря 2021 14:35

Около 790 млн рублей выделят на строительство очистных сооружений на Кубани в 2022 году

В этом году работы уже завершили в Новокубанске и Белореченске
Светлана ОВДЕЙ
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Работы 2021 года уже завершили Фото: пресс-служба краевой администрации

Работы 2021 года уже завершили Фото: пресс-служба краевой администрации

Около 790 миллионов рублей выделят на строительство водоочистных сооружений на Кубани в 2022 году. Работы по планам 2021 года уже завершены, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, в следующем году оборудование обновят в Тимашевске, станицах Каневской, Крыловской, Ленинградской. Планируется завершить работы в Горячем Ключе. Всего на реконструкцию отведут 787 миллионов рублей.

В этом году ремонт очистных сооружений закончили в Новокубанске и Белореченске. Теперь качественная вода поступает в дома 85 тысяч жителей.