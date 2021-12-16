Около двух миллионов сочинцев посетили культурные мероприятия в 2021 году

В этом году проведено около 28 тысяч культурных мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи за год учреждения культуры посетили около двух миллионов человек, онлайн трансляции просмотрели более четырех миллионов сочинцев, сообщает пресс-служба администрации курорта.

– В этом году проведено около 28 тысяч культурных мероприятий, которые проходили в условиях соблюдения требований Роспотребнадзора. В библиотеках разрешена только книговыдача, экскурсионные группы в музеях состоят максимум из пяти человек, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Пять учреждений культуры стали участниками федерального проекта «Пушкинская карта». Это программа, направленная на популяризацию культурных мероприятий среди граждан от 14 до 22 лет.

– Культурная программа должна быть интересной для людей всех возрастов. Разнообразие репертуара и регулярное его обновление помогает молодежи приобщаться к культурной жизни Сочи, – сказал руководитель муниципалитета Алексей Копайгородский.