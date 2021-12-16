520 кубанских учреждений культуры обновили с 2015 года

В крае открыли четыре модельные библиотеки Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани подвели итоги обновления учреждений культуры. Так, с 2015 года в регионе отремонтировали 520 объектов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Региональные учреждения культуры обновляют по госпрограмме «Развитие культуры». А в рамках нацпроекта «Культура» отремонтированы три детские школы искусств в Северском, Красноармейском районах и Анапе, работы завершают в Краснодаре. В том числе в крае открыли четыре модельные библиотеки – они находятся в Крымске, Новороссийске, Ейске и станице Октябрьской.

- В Кабардинке открыли пилотный на Кубани виртуальный концертный зал: в конце декабря заработают еще три цифровых кинозала в Новокубанском и Белореченском муниципалитетах, - сообщают в пресс-службе администрации региона. - По итогам конкурса 24 сельских учреждения и 61 лучший работник получили государственную поддержку.

А в Краснодаре открыли два волонтерских центра – они работают при творческом объединении «Премьера» им. Л. Г. Гатова и Агентстве культуры и искусства. Уже свыше пяти тысяч кубанских волонтеров зарегистрировались в системе «Добровольцы России».

Кроме того, в регионе прошли повышение квалификации 1687 работников культуры.