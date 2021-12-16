На Кубани за шесть лет было модернизировано 520 учреждений культуры

В Краснодарском крае в 2021 году открылись модельные библиотеки. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подводят предварительные итоги 2021 года. 16 декабря в региональном министерстве культуры прошло заседание коллегии. Как сообщила глава ведомства Виктория Лапина, в 2021 году на переоснащение материально-технической базы сельских библиотек, кинотеатров, домов культуры и школ искусств было потрачено 453 млн рублей.

– Наша первостепенная задача – модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, для того, чтобы наши самодеятельные коллективы и профессиональные артисты в государственных учреждениях могли реализовать свои таланты в достойных условиях, – сказала Виктория Лапина.

В рамках нацпроекта «Культура» с начала года в районах капитально отремонтировано 9 культурно-досуговых центра, три детских школы искусств, открылись четыре новые модельные библиотеки. В конце декабря откроются три цифровых кинозала в Новокубанском и Белореченском районах.

Всего с 2015 года в крае 520 учреждений культуры воспользовались государственными мерами поддержки.