Власти Кубани гарантировали, что все обманутые дольщики региона будут восстановлены в правах

Обманутые дольщики будут восстановлены в правах. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев гарантировал, что до конца 2023 года все обманутые дольщики региона будут восстановлены в своих правах. Об этом глава региона заявил на совещание, которое прошло с участием главного прокурора Кубани Сергея Табельского.

– На прошлой неделе мы уже обсуждали текущий статус проблемы. Она находится на особом контроле у меня и у прокурора. Для нас принципиально важно не сбавлять темпов работ. К концу 2023 года каждый обманутый дольщик Кубани должен получить свою квартиру, - дал обещание глава краевой администрации Вениамин Кондратьев.

Уже в декабре 2021 года начались подготовительные работы по возобновлению строительства ЖК «Мир». Ключи от квартир дольщики должны были поучить еще в 2017 году. Планируемый срок восстановления прав участников строительства – 4-й квартал 2023 года. Также на встрече обсудили варианты решения проблем людей, купивших жилье в ЖК «Курортный берег» и «Анит-Сити».