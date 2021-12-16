На Кубани за год уничтожили свыше 4 тыс. наркосодержащих растений

В Краснодарском крае в 2021 году уничтожили свыше 4 тысяч наркосодержащих растений Фото: Донат ГИЛЬМАНШИН

В Краснодарском крае подвели итоги работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Как сообщил вице-губернатора Александр Власов с начала 2021 года в регионе удалось пресечь деятельность трех нарколабораторий, изъять более 115 кг. запрещенных средств и уничтожить 4 тыс. наркосодержащих растений.

– Самым эффективным профилактическим средством, направленным против наркомании, является приобщение молодежи к спорту. Сегодня мы активно строим в крае спорткомплексы шаговой доступности, чтобы каждый желающий мог позволить себе заниматься физической культурой, - рассказал заместитель главы администрации Краснодарского края Александр Власов

В 2021 году на Кубани провели свыше 70 тыс. мероприятий антинаркотической направленности.