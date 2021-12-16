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Общество16 декабря 2021 16:41

Все объекты недвижимости в Краснодарском крае должны быть поставлены на кадастровый учет

Сейчас в регионе 8618 земельных участков, вид разрешенного использования которых не совпадает с фактическим
Евгения ХАЛИКОВА
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Все объекты недвижимости региона поставят на кадастровый учет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все объекты недвижимости региона поставят на кадастровый учет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все объекты недвижимости в Краснодарском крае должны быть поставлены на кадастровый учет. Такое распоряжение дал заместитель главы региона Сергей Болдин. Как сообщил вице-губернатор, эта работа должна выполняться в содействии с управлением краевого Росреестра, руководителями налоговой службой, профильных министерств и ведомств и главами муниципалитетов.

–Необходимо органам местного самоуправления провести работу по приведению видов разрешенного использования земельных участков в соответствие. Эти меры позволят установить корректную кадастровую стоимость, – рассказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В Краснодарском крае выявлено 8618 земельных участков, вид разрешенного. Сергей Болдин рекомендовал главам районов взять на особый контроль эту работу.