В Краснодаре началось строительство спортивного комплекса

В Краснодаре к 2023 году откроется новый спортивный центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре началось строительство спорткомплекса по ул. им. Вавилова. Под новый физкультурно-оздоровительный центр зарезервировали более 1 га земли. Сейчас на стройплощадке идут подготовительные работы. Рабочие устанавливают ограждения и подготавливают паспорт объекта. Планируется, что стройка будет завершена через полтора года.

— Параллельно со строительством школ и детских садов необходимо строить и спортивные объекты шаговой доступности. У нас уже есть опыт возведения таких многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов. Аналогичный, например, уже построен и работает в Юбилейном микрорайоне Краснодара, — рассказал заместитель главы города Артем Аганов.

В новом спорткомплексе расположится многофункциональный зал для всех командных спортивных игр с мячом. А также предусмотрены открытое футбольное поле и беговые дорожки.