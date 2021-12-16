Больше 1 млн кубанцев заняты в малом и среднем бизнесе

Самозанятые Кубани могут рассчитывать на поддержку государства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 1 млн жителей Кубани занимаются малым или средним бизнесом. Как сообщили в краевой администрации, таких показателей удалось добиться впервые в истории региона. По количеству самозанятых Краснодарский край вышел на первое место в ЮФО и занял четвертое место в стране.

– Мы впервые в истории перешагнули планку в миллион человек по численности занятых в МСП. По итогам 9 месяцев этого года их количество в крае увеличилось на 119,2 тыс. человек. По данным показателям Кубань занимает 1 место в ЮФО и четвертое – среди всех субъектов России, – сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Привлечь людей заняться в малый и средний бизнес удалось благодаря государственно поддержке. Краевой фонд микрофинансирования предлагает специальные займы по низким для самозанятых. На сегодняшний день выдали кредитов на сумму 19,7 млн рублей - это 105% от плана.