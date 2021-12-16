В Туапсе при загадочных обстоятельствах пропал 6-летний мальчик

Полицейские разыскивают 6-летнего мальчика. Фото: tuapse_com

Полицейские Туапсинского района подняты по тревоге. В районном центре пропал 6-летний ребенок. В последний раз Илью Бубенцова видели 16 декабря в 18:30 в парке возле школы №6.

Как сообщили в отделе МВД России по Туапсинскому району, мальчик был одет в темно-серую куртку, светлые штаны и синюю шапочку.

Сотрудники полиции обнаружили записи камер видеонаблюдения. На изъятых записях видно, что малыш в одиночку идет по улице, доходит до школы № 6 и далее его следы обрываются. Всем, кто владеет информацией о местонахождении Ильи Бубенцова, просьба сообщить в дежурную часть по телефону 886167-2-01-02 или 2-28-40.