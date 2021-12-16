На Кубани полицейский осужден за сбыт наркотиков

Полицейский осужден за превышение должностных полномочий и сбыт наркотиков. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В Щербиновском районе полицейский разработал преступную схему, в которую вовлек двух местных наркоманов. Экс-начальник руководитель районного подразделения по контролю за оборотом наркотиков приказывал сообщникам размещать закладки наркотических средств, которые потом изымали полицейские в ходе следственных мероприятий. Таким образом, преступник в погонах повышал рабочие показатели отдела.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности преступлений назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 15 лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Бывший полицейский признан виновным в превышение должностных полномочий и в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Из органов внутренних дел осужденный будет уволен по отрицательным мотивам по вступлении приговора в законную силу.