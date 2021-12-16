В Краснодаре выбрали лучший городской экскурсионный маршрут

Авторы лучшего экскурсионного маршрута по Краснодару получили приз. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Региональное отделение Русского географического общества выбрало лучший экскурсионный маршрут по Краснодару. Победителями стали экскурсовод Марина Чернова и руководитель Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова. Они – авторы экскурсии по трамвайному маршруту № 4, которая сводит 45-ю параллель - это уникальное географическое положение краевого центра, городские трамвайные линии и людей, создававших краевую столицу и проживающих в ней.

– Мы с Русским географическим обществом будем проводить больше мероприятий, стимулирующих интерес к истории и географии нашего края, – рассказала на вручении врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Как сообщил руководитель краевого отделения РГО Иван Чайка, жюри в первую очередь оценивало необычность, новизну и полноту раскрытия экскурсионных маршрутов. Все участники получили дипломы и памятные подарки. По итогам конкурса будет сформирована база экскурсионных маршрутов по Краснодару.