На Кубани семиклассник через соцсети распространял информацию о готовящемся в школе теракте

Школьный хулиган через соцсети "заминировал" школу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские Гулькевичского района получили информацию о готовящемся в районном центре террористическом акте. По сведениям, переданным в правоохранительные органы, угроза нависла над школой № 9, расположенной в селе Новоукраинское. Как выяснили сотрудники полиции, предупреждения о готовящемся взрыве образовательного учреждения кто-то распространял в соцсетях. В школу срочно выехали 16 сотрудников кинологической службы, которые проверили каждый кабинет и прочесали всю школьную территорию.

- На месте происшествия с целью обнаружения следов и предметов, имеющих какое-либо значение, представляющее криминалистический интерес, а также обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, применялась служебная кинологическая собака. В результате чего вышеуказанного обнаружено не было. В месте происшествия нечего не изъято, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские обратили внимание на то, что сообщение было составлено с грубыми грамматическими ошибками. Например, анонимный автор написал: «Огромная прозьба оставить детей дома, так как мы не можем предугадать ход событий». Тогда стали отрабатывать версию, что злоумышленником может оказаться кто-то из учеников школы. Догадки подтвердились, следователи вышли на местного семиклассника. Мальчик будет привлечен к ответственности. Также объясняться с правоохранительными органами придется и родителям ребенка.