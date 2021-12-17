Узнали, где будут отключения света в Сочи 17 декабря 2021

В Сочи пройдут веерные отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи намечены отключения электроэнергии. Электрики составили новый график, согласно которому жителям трех микрорайонов города-курорта придется заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов и запастись батарейками для фонариков.

- В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования и установкой цифровых приборов учета возможно ограничение подачи электроэнергии. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - рассказали в пресс-службе «Сочинских электрических сетей».

В Адлерском районе с отключениями электроэнергии столкнутся жители с. Молдовка. В населенном пункте будут обесточены улицы Ивановская, Мурманская, Зелёная, Добровольская, Новгородская, Лесная; ул. Молокова, Свердлова, Жемчужная ул. Краснофлотская, Камская; ул. Киевская, Дзержинского, Цитрусовая, Короленко, Герцена, Чернышевского, Аэрофлотская, Ленина, Белых Акаций, а также переулок Ереванский.

С 8 и до 17 вечера не будут работать электроприборы и в домах жителей Хостинского района. Здесь электриков ждут на улице Яна Фабрициуса и в гаражно-строительном кооперативе "Автомобилист".

В Центральном микрорайоне планово-ремонтные работы запланированы с 08:00 до 19:00 на улицах Гагарина, 17 и 19, Яблочная, Виноградная, Целинная, а также на переулке Теневом.