На Кубани на карантин закрыли одну школу

Из-за случаев заражения в образовательных учреждениях, школьники и студенты перешли на онлайн-обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученики одной из школ в Северском районе перешли на дистанционные занятия. Общеобразовательное учреждение закрыли на карантин из-за выявленных случаев заражения COVID-19. Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на сегодняшний день из-за подтвержденных случаев коронавируса закрыты 250 классов в 108 школах региона.

- Ушли на карантин ученики в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Краснодаре, Сочи, Выселковском, Абинском, Динском, Калининском, Ейском, Красноармейском, Крымском, Крыловском, Кущевском, Мостовском, Лабинском, Новокубанском, Павловском, Новопокровском, Северском, Староминском, Славянском, Тбилисском, Темрюкском, Туапсинском, Тихорецком, Успенском и Щербиновском районах, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также закрыты 87 групп в 52 детских садах региона. Были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией в 7 краевых колледжах и техникумах, студенты 9 групп продолжат обучение в онлайн-режиме.