Погода в Краснодаре 17 декабря 2021 года: в городе пройдет дождь

В Краснодаре с пятницы, 17 декабря, начнут лить дожди, а потом и вовсе синоптики обещают снег. Но пока в городе относительно тепло. В последний рабочий день на этой неделе воздух прогреется до +8…+10 градусов.

- Утром и днем небольшой дождь, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 м/с.

Также в городе будет переменная облачность.