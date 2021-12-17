Фермер обвиняется в мошенничестве на 15 млн рублей в Краснодарском крае

Фермер похитил более 15 млн рублей из бюджета.

54-летний фермер из Успенского района обвиняется в мошенничестве. На протяжении двух лет мужчина вносил в документы недостоверные сведения. По ним он получал субсидии на развитие своего животноводческого хозяйства. Однако деньги местный житель оставлял себе.

- На основании предоставленных подложных документов на расчетный счет организации из бюджета района были перечислены денежные средства в общей сумме 7 миллионов 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Также мужчина, предоставив недостоверные сведения в банк, получил несколько кредитов в общей сумме порядка 8 миллионов рублей.

В итоге общая сумма ущерба бюджету района и финансовому учреждению составила более 15 миллионов рублей. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд.