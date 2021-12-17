На Сочи обрушился дождь

Дождь в Сочи. Фото: Евгения ОСТРАЯ

Утром Сочи накрыли осадки. Местами дождь залил тротуары и проезжую часть. Наблюдаются заторы в сторону Адлера. Но вода быстро уходит.

Как сообщают синоптики, 17 декабря на курорте ожидается переменная облачность. Ветер будет западный, до 14 м/с.

- Днем воздух прогреется до +13 градусов, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

В ближайшие два дня на курорте сохранится пасмурная погода с дождями. Ситуация находится под контролем оперативных служб.