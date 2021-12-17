В Сочи ливень затопил территорию школы

Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Фото: Реальный Сочи

В Сочи от ливня пострадала школа №18 в микрорайоне Кудепста Хостинского района. Дети с трудом выходят с территории.

– Ситуация в Сочи в связи с дождем находится под контролем. Вода быстро сходит. Оперативную расчистку ливневок производят коммунальные службы. Сегодня они работают в режиме повышенной готовности, – прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Помимо этого, ведется дополнительный контроль за уровнем воды в реках. В пресс-службе мэрии Сочи заверили, что пока он не подбирается к опасным отметкам.

В Сочи дождь будет идти еще несколько дней. Спасатели рекомендуют быть осторожными, на этот период отказаться от отдыха у воды. При необходимости звонить по номерам 101, 112.