Сочи встал в пробках из-за непогоды

На Сочи 17 декабря обрушился дождь. Фото: Евгения ОСТРАЯ

На Сочи 17 декабря обрушился дождь. С утра город стоит в пробках. Уже несколько часов затруднено движение по трассе Адлер - Красная Поляна.

Коммунальные службы сообщают, что вода быстро уходит, и ситуация в скором времени стабилизируется.

– Дождь будет идти еще несколько дней. Службы переведены в режим повышенной готовности, – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи ливень затопил территорию школы. В «ловушке» оказались родители и их дети. Сейчас активно расчищают ливневки.