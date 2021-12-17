Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 декабря 2021 7:06

Сочи встал в пробках из-за непогоды

Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Красной Поляной
Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Сочи 17 декабря обрушился дождь. Фото: Евгения ОСТРАЯ

На Сочи 17 декабря обрушился дождь. Фото: Евгения ОСТРАЯ

На Сочи 17 декабря обрушился дождь. С утра город стоит в пробках. Уже несколько часов затруднено движение по трассе Адлер - Красная Поляна.

Коммунальные службы сообщают, что вода быстро уходит, и ситуация в скором времени стабилизируется.

– Дождь будет идти еще несколько дней. Службы переведены в режим повышенной готовности, – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи ливень затопил территорию школы. В «ловушке» оказались родители и их дети. Сейчас активно расчищают ливневки.