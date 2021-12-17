В Краснодаре демонтировали более тысячи незаконных гаражей

Незаконные гаражи сносят по всему городу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

За год в Краснодаре снесли более тысячи гаражей. Они были построены без необходимых документов. Также в региональном центре демонтировали 154 рекламные конструкции, 37 капитальных объектов и 195 временных сооружений - это ларьки, шлагбаумы и заборы.

Так, на участке между улицами 1 Мая, 234 и Восточно-Кругликовской, 55 убрано и вывезено более 200 металлических гаражей, еще 24 снесут в ближайшие дни.

- Освобожденную после сноса территорию в дальнейшем благоустроят с учетом мнения жителей. Здесь появятся зеленые зоны, пешеходные дорожки и парковки, — рассказал начальник управления муниципального контроля Юрий Былино.

Привести в порядок планируют еще пять участков: на Тургенева рядом со школой № 80 со стороны Архитектора Ишунина; на территории по Стахановской от Дзержинского до пр. Репина; на Зиповской, 1; 70-летия Октября, 14; а также на Железнодорожной, 23.