Сбер и региональные Пенсионные фонды укрепили цифровое сотрудничество

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Сегодня прошла встреча руководителей Юго-Западного банка и головных отделений Пенсионного фонда России на Юге и Северном Кавказе. Такие мероприятия Сбер проводит ежеквартально для обсуждения самых актуальных тем, касающихся получателей социальных выплат и повышения качества обслуживания миллионов людей пенсионного возраста.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка:

«На сегодняшний день фактически каждый четвертый житель Юга России и Северного Кавказа получает пенсионные или социальные выплаты от государства. Сбер стремится быть максимально близко к каждому из них. В этом году в рамках нашей ESG-стратегии мы запустили проект по повышению финансовой грамотности и поделились знаниями более чем со 120 тысячами наших клиентов. Запустили адаптированные продукты и сервисы в отделениях банка и в «СберБанк Онлайн» для людей с ограниченными возможностями здоровья и разной степени мобильности. Но самый большой блок – это совместная работа с каждым из отделений Пенсионного Фонда в 11 регионах Юга и Северного Кавказа. На сегодняшней встрече мы подвели ключевые итоги уходящего года и рассказали о важных изменениях в Сбере, которые помогут 5,5 млн получателей выплат ещё быстрее и удобнее пользоваться нашими сервисами. К примеру, мы успешно реализовали проекты по быстрой обработке реестров для зачисления средств, а также получению мгновенных выписок и справок через «СберБанк Онлайн».

Юго-Западный Сбербанк сегодня работает с 15 млн розничных клиентов, и каждый 5-й из них получает социальные выплаты от государства на карты Сбера. Суммарно с начала 2021 года свыше 483 млрд рублей социальных выплат перечислено на карты клиентов банка. Для их удобства в 11 регионах Юга России и Северного Кавказа работают 8 тысяч устройств самообслуживания, 1,5 офисов продаж и обслуживания, куда с начала года лично обратились 2 млн получателей социальных выплат. Однако, в последние 2-3 года очень характерен тренд на онлайн-обслуживание этой категории граждан. Уже 75% пенсионеров и получателей социальных выплат среди клиентов банка пользуются цифровыми сервисами.