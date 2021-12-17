В Краснодарском крае в выходные выпадет снег

На Кубани выпадет снег

В выходные, 18 и 19 декабря, в Краснодарском крае ухудшится погода. Синоптики прогнозируют резкое похолодание и мокрый снег.

- Погода на Кубани перейдет во власть фронтальных разделов, - рассказали в в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В Краснодарском крае ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдут дожди и выпадет мокрый снег.

Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов ниже нуля, днем поднимется до +3...+7 градусов. Также синоптики обещают усиление ветра западной четверти. Его порывы достигнут 9-14м/с, в горах - 15-20 м/с.

Жителей Краснодарского края просят быть внимательными на дорогах.