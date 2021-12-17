Фото: пресс-служба администрации края

В Сочи на новогодние праздники ожидают не менее 400 тысяч туристов.

– Необходимо создать туристам достойный отдых. При этом нельзя допустить возникновения вспышек коронавируса. QR-коды на канатных дорогах проверять не будут, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Напомним, что в Сочи по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева начал работать координационный штаб. В предстоящем зимнем сезоне работа всех служб будет скоординирована.