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Общество17 декабря 2021 8:07

В Сочи на новогодние праздники ожидают не менее 400 тысяч туристов

Об этом во время пресс-тура в Сочи рассказал заместитель главы Кубани Александр Руппель
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: пресс-служба администрации края

Фото: пресс-служба администрации края

В Сочи на новогодние праздники ожидают не менее 400 тысяч туристов.

– Необходимо создать туристам достойный отдых. При этом нельзя допустить возникновения вспышек коронавируса. QR-коды на канатных дорогах проверять не будут, – отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Напомним, что в Сочи по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева начал работать координационный штаб. В предстоящем зимнем сезоне работа всех служб будет скоординирована.