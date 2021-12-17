79-летняя пенсионерка погибла при пожаре в Краснодарском крае

При пожаре погибла пожилая женщина. Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Пожар вспыхнул днем 16 декабря в станице Чепигинской Брюховецкого района в одном из домов на улице Красной. Возгорание заметили соседи, они и вызвали спасателей. Специалисты установили, что огонь охватил 4 кв. м жилой комнаты.

- За несколько минут пожарные потушили возгорание. К сожалению, в нем погибла хозяйка дома, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Погибшей оказалась 79-летняя пенсионерка. По предварительным данным, она нарушила правила эксплуатации отопительных приборов.

Сейчас следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

- По окончании проверки будет принято процессуальное решение, отметили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.