На Кубани план по обязательной вакцинации от COVID-19 выполнили в десяти категориях Фото из архива КП

На Кубани план по обязательной вакцинации от COVID-19 выполнили в десяти категориях. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Обязательная вакцинация в крае проводится для 14 категорий, по плану вакцинацию полностью прошли работники медицины - 91,5 тысячи, люди с хроническими заболеваниями - 420,9 тысячи, работники образования - 142,9 тысячи, в сфере общественного питания - 42,9 тыс. человек, сотрудники социального обслуживания и МФЦ - 27,6 тысячи, в бытовом обслуживании - 30,8 тыс. человек, торговле - 70,9 тысячи человек),

В сферах транспорта прививку сделали 39,1 тысячи, торговли непродовольственными товарами - 140,2 тысячи, туриндустрии - 50,2 тысячи.

Напомним, в регионе установлен план по обязательной вакцинации для работников и отдельных категорий граждан. Необходимо привиться 80% специалистов.