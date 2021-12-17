Отец убил пьяного сына на Кубани

Мужчину могут заключить под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Динского района. Он подозревается в убийстве собственного сына.

По версии следствия, 22-летний молодой человек пришел в дом к родителям в станице Васюринской. Он был пьян. Из-за этого между ним и отцом произошла ссора. В пылу разгоревшегося конфликта обвиняемый схватил нож и нанес своему ребенку 13 смертельных ударов. После этого он сам вызвал скорую помощь и полицейских. Парень умер на месте от полученных ранений.

- Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Расследование дела продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится сбор доказательной базы.