На Кубани за сутки COVID-19 заболели 613 человек, в том числе 56 детей Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 613 человек, в том числе 56 детей. Самому старшему пациенту 92 года, сообщает оперативный штаб края.

В Краснодаре зарегистрированы 284 пациента, в Сочи – 56, в Новороссийске – 28, в Тихорецком районе – 21. По 20 заболеваний выявлено в Туапсинском и Выселковском, по 16 - в Анапе и Белоглинском районе, 15 – в Брюховецком, 14 – в Армавире, по 13 – в Каневском и Северском, 12 – в Лабинском, 10 – в Кавказском.

- 8 случаев заражения зарегистрировано в Усть-Лабинском муниципалитете, по 6 – в Ейском и Славянском, по 5 – в Тимашевском, Белореченском и Новокубанском. 4 новых пациента - в Темрюкском районе, по 3 – в Успенском, Гулькевичском, Динском, Красноармейском, Курганинском, Новопокровском, Отрадненском и Павловском, по 2 - в Геленджике, Горячем Ключе, Апшеронском и Крымском районах. По 1 – в Кореновском, Приморско-Ахтарском, Староминском и Тбилисском, - сообщает оперштаб региона.

Всего за сутки скончались 22 пациента. На аппаратах ИВЛ остаются 100 человек, 7 – на ЭКМО.