Мужчину на 3 км унесло в море на надувной лодке в Анапе

В Анапе едва не случилась трагедия: мужчину на надувной лодке унесло в открытое море. От берега он находился уже в 3 километрах. К счастью, история закончилась благополучно – на помощь пришли спасатели, сообщает служба спасения курорта.

- За помощью обратился мужчина, терпящий бедствие на воде. Из-за сильного ветра его унесло на надувной лодке в открытое море. Специалисты "Службы спасения" совместно с сотрудниками инспекции государственного портового контроля нашли пострадавшего, - говорится в сообщении.

Мужчину доставили к берегу. Медицинская помощь ему не потребовалась.