В Сочи заработала единая информационная система для туристов

В Сочи презентовали новую информационную систему. Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Сочи создана единая туристско-информационная система VISIT-SOCHI.COM по поручению главы курорта Алексея Копайгородского, сообщает пресс-служба городской администрации.

Система позволяет узнать о Сочи, его туристических и оздоровительных возможностях, а также о новостях, проходящих в городе мероприятиях и значимых событиях. Система разработана по принципу «Единое окно». Сервис доступен для всех жителей и гостей Сочи.

Также через систему можно оплачивать различные услуги.

– Основная задача этого проекта – создать комфортный и выгодный отдых для туристов. Сочи – город современных технологий. Мы активно работаем над тем, чтобы информация об олимпийской столице России была доступна, понятна и удобна в использовании для всех категорий отдыхающих со всех уголков мира, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.