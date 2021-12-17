Дорожное освещение оборудовали в 12 районах Кубани в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорожное освещение оборудовали в 12 районах Кубани в 2021 году. Электроэнергия появилась на 17 участках, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, освещение оборудовали на протяжении 55,5 километра в Крымском, Мостовском, Тбилисском, Павловском, Староминском, Ейском, Брюховецком, Усть-Лабинском, Туапсинском и Апшеронском районах, в Горячем Ключе и Сочи.

Подчеркивается, что освещение проводят на аварийных дорожных участках для предотвращения ДТП.