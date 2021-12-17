ФАП находится в хуторе Цукерова Балка Фото: пресс-служба краевой администрации

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Кущевском районе Кубани. Медкабинет построили в хуторе Цукерова Балка, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Для жителей – всего около 570 человек – оборудованы врачебный, смотровой процедурный и прививочный кабинеты, место для ожидания приема.

Здесь завершают оборудование пандуса. Здание уже подключили к коммуникациям.

Напомним, с 2019 года на Кубани открыли 39 фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году запланировано оборудовать 7, а до 2025 года – 31.