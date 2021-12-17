Горнолыжные курорты Сочи соединят канатными дорогами и единой пешеходной связью

Появится набережная протяженностью в семь километров. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В Сочи продолжается работа по соединению курортов Горного кластера сетью канатных дорог и единой пешеходной связью, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2020 году было подписано шестистороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере развития горно-туристского кластера между администрацией города Сочи, Кавказским биосферным заповедником, Сочинским национальным парком, управляющими компаниями Горно-туристического центра ПАО «Газпром» (курорты «Газпром Альпика» и «Газпром Лаура»), курорта «Роза Хутор», курорта «Красная Поляна».

– В рамках этого Соглашения курорты развивают систему ски-пасса. Уже начали проектировать канатные дороги между курортами «Газпром Альпика» и «Красная Поляна», а также конструирование перехода от «Газпром Альпика» на «Роза Хутор» на отметке 780 метров, – рассказали журналисту «КП» - Кубань» на сочинском пресс-туре.

В настоящее время на федеральном уровне ведется проработка Концепции постолимпийского развития горно-туристского кластера Сочи.

– У сочинцев и гостей курорта есть колоссальная потребность в развитии пешеходного и велосипедного сообщения между курортами горного кластера и поселком Красная Поляна. Уже создана межведомственная рабочая группа. Специалисты прорабатывают все детали этого проекта. В дальнейшем его внесут в новый Генеральный план развития Сочи. Потом мы определим источники финансирования. Планируется, что появится набережная протяженностью в семь километров. Она будет востребована в любое время года и окажет положительное влияние на экологию горного кластера, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.