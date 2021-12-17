Кредитно-документарный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 185 млрд рублей

За девять месяцев 2021 года ВТБ на Кубани объем кредитных средств, оформленных в банке физическими и юридическими лицами, увеличился на 18% - до 185,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств вырос на 47%, до 229,8 млрд рублей.

Портфель кредитов частным клиентам с января по сентябрь включительно увеличился на 16%, до 107,8 млрд рублей. Из них на ипотеку приходится более половины суммы — 53,2 млрд рублей (+14%). Далее следуют потребительские кредиты с ростом в 20% - 45,4 млрд рублей, автокредиты — 5,6 млрд рублей (+6%), кредитные карты - 3,2 млрд рублей (+12%).

Объем привлеченных средств, сформированный населением региона, превысил 177,6 млрд рублей (рост +15%). Примерно 40% от всей суммы портфеля сосредоточены в инвестиционных продуктах - 70,4 млрд рублей. Спрос на них вырос в крае на треть.

За три квартала банк предоставил жителям Кубани 39,3 тыс. займов на 40,5 млрд рублей. Это на 44% больше по сумме и на 54% - по количеству осуществленных сделок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кредиты наличными показали максимальную динамику в общем срезе продаж - в 1,8 раза, до 24 млрд рублей. Объем ипотечных выдач вырос на 28%, достигнув отметки 16,2 млрд рублей. В 1,5 раза увеличилась сумма оформленных автокредитов - 3,4 млрд рублей.

Кредитно-документарный портфель юрлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 26% и превысил 77,7 млрд рублей. Корпоративный ресурсный портфель составил 52,2 млрд рублей (+7% с начала года).

Около 90% корпоративного кредитно-документарного портфеля приходится на средний и малый бизнес - 68 млрд рублей. С начала года он увеличился более чем на треть. Значительную долю в объеме кредитного портфеля в регионе формируют представители жилищного и коммерческого строительства (39%), сельхозпроизводители (22%), а также предприятия горно-металлургической отрасли (20%). На 12% вырос объем средств, привлеченных со стороны региональных компаний из сегмента СМБ, до 31 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин, подчеркнул: «Покупательская активность в регионе продолжает набирать обороты и превысила допандемийные значения. Это особенно заметно во всех сегментах розничного кредитования: жители региона активно покупали недвижимость, транспортные средства и закрывали потребности для реализации других жизненно важных вопросов. Несмотря на некоторые экономические колебания, повышенный интерес к банковским продуктам отмечался и со стороны предпринимателей. Мы продолжаем реализовывать цифровые решения, которые позволяют предпринимателям быстро и просто получить финансирование. Это особенно актуально в ситуациях, когда их бизнесу срочно нужна поддержка. Особое внимание банк уделяет развитию и безопасности онлайн-сервисов - ведь нам важно, чтобы средства клиентов всегда находились под надежной защитой, а большинство операций можно было решить дистанционно».