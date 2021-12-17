Андрей Дорошевский вступил в должность главы Северского района Фото: пресс-служба краевой администрации

Андрей Дорошевский вступил в должность главы Северского района Кубани. Торжественное собрание прошло сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба краевой администрации.

С 2011 года пост главы Северского района занимал Адам Джарим. Андрею Дорошевскому вручили Почетную грамоту администрации региона за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие края.

Андрей Дорошевский родился в станице Северской. С 2001 года работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2007 году возглавил ООО «Северское домоуправление». С 2013 по 2019 год занимал должность директора в ООО «Управдом», а в сентябре 2019 года избран главой Северского сельского поселения.