На 65% готов спорткомплекс для школы олимпийского резерва в Анапе

Спорткомплекс для школы олимпийского резерва возводят в Супсехе Фото: пресс-служба краевой администрации

На 65% готов спорткомплекс для школы олимпийского резерва в Супсехе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Запланированная площадь здания - более 1,1 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют зал для игровых видов спорта, тренерскую, медкабинет и раздевалки.

Так, для спорткомплекса уже приобрели мебель, спортинвентарь, медоборудование. В планах – проведение инженерных сетей, внутренняя отделка и благоустройство территории.

В спортивном комплексе ежедневно смогут заниматься до 500 воспитанников. Объект начнет работу в 2022 году.