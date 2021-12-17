Жители Кубани смогут сообщить по «Горячей линии» о нарушениях ковидных ограничений

Жители Кубани смогут сообщить о нарушении ковидных ограничений Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани заработает «Горячая линия» по вопросам соблюдения режима «Повышенная готовность». Так, население сможет сообщать о нарушениях ковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Телефон «Горячей линии» - +7(938) 501-45-45. Кроме того, в предстоящие праздники в регионе продолжат работу мониторинговые группы. За минувшие выходные в крае проверили 448 общепитов на соблюдение антиковидных мер.

Напомним, на Кубани сохраняется требование по предоставлению QR-кодов в досуговых местах и общепитах. Ограничения продлены до 18 января.