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Здоровье17 декабря 2021 10:43

Жители Кубани смогут сообщить по «Горячей линии» о нарушениях ковидных ограничений

В предстоящие праздники в регионе продолжат работу мониторинговые группы
Светлана ОВДЕЙ
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Жители Кубани смогут сообщить о нарушении ковидных ограничений Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани смогут сообщить о нарушении ковидных ограничений Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани заработает «Горячая линия» по вопросам соблюдения режима «Повышенная готовность». Так, население сможет сообщать о нарушениях ковидных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Телефон «Горячей линии» - +7(938) 501-45-45. Кроме того, в предстоящие праздники в регионе продолжат работу мониторинговые группы. За минувшие выходные в крае проверили 448 общепитов на соблюдение антиковидных мер.

Напомним, на Кубани сохраняется требование по предоставлению QR-кодов в досуговых местах и общепитах. Ограничения продлены до 18 января.