Полномочия судьи Красноармейского районного суда Кубани досрочно прекращены

Накануне прошло заседание квалификационной коллегии судей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заседание квалификационной коллегии судей прошло на Кубани. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В частности, рассмотрены заявления о рекомендации кандидатов на должности председателей судов. В том числе для судей проведены квалификационные экзамены.

Кроме того, на заседании обсудили решение комиссии в отношении судьи Красноармейского районного суда. Жалобы, поданные ранее, подтвердились.

- За нарушения в рассмотрении гражданских дел и трудовой дисциплине Леониду Маркевичу назначено дисциплинарное взыскание с досрочным прекращением полномочий судьи, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.