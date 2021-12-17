МЧС предупреждает о возможном сходе лавин в горах Сочи

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. Фото: пресс-служба мэрии Сочи
В горах Сочи на высоте выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.
– В горах будет лавиноопасно с 18:00 17 декабря до 18:00 20 декабря, – добавили в пресс-службе МЧС по краю.
Напомним, в Сочи в ближайшие дни будет идти сильный дождь. Жителям и гостям курорта не рекомендуется находиться возле воды.