Жительница Славянска-на-Кубани перевела мошеннику 2 млн «страхового взноса» за компенсацию от контрафактного средства для похудения

Женщина переводила деньги 19 раз, всего она лишилась около 2 млн рублей Фото из архива КП

Жительница Славянска-на-Кубани лишилась около 2 миллионов рублей из-за телефонного мошенника. Женщина переводила злоумышленнику деньги в качестве страхового взноса за получение компенсации. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодарского края.

Так, 22-летний мошенник из Москвы взял у знакомого - посредника по поставке препаратов для похудения – контакты клиентов. Жертвой злоумышленника стала 53-летняя жительница Славянска-на-Кубани, которая два года назад покупала средство. Парень представился страховщиком и сообщил о том, что приобретенный препарат оказался контрафактным, а клиентке полагается компенсация.

Но прежде чем получить эти деньги, уверял мужчина, необходимо перечислить страховой взнос. Клиентка, в свою очередь, перевела средства, однако этого оказалось недостаточно. В течение двух месяцев парень звонил женщине, в результате она отправила деньги 19 раз. Всего жертва телефонного мошенничества лишилась около двух миллионов рублей, которые фигурант потратил в личных целях.

- В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.