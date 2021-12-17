Ранее возникшее право на недвижимость, не внесенное в ЕГРН, может помешать проведению сделок с объектом Фото: Иван МАКЕЕВ

Ранее возникшее право, не внесенное в Единый государственный реестр недвижимости, может преградить заключение сделок с недвижимостью. Законом с 29.06.2021 введена обязательная госрегистрация прав на ранее учтенные объекты при внесении сведений о них как о ранее учтенных, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

К ранее учтенным объектам относятся помещения с документами, устанавливающими или подтверждающими право на них, выданные до 31.01.1998. Подтверждением ранее осуществленного учета объекта - технического учета - является технический паспорт. При этом нововведение распространяется на ранее учтенную недвижимость, сведения о которой вносятся в ЕГРН с учетом правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов.

Чтобы внести в ЕГРН сведения о ранее учтенных объектах недвижимости, необходимо подать заявление в МФЦ. К нему прилагаются документы о ранее возникших правах, например, свидетельство о праве на наследство, регистрационное удостоверение органа технической инвентаризации, договор купли-продажи, выданные до 31.01.1998. При подаче заявления правообладателем недвижимости обязательна государственная регистрация права на объект. Заявление о госрегистрации права подается одновременно с заявлением о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН.

Если правоустанавливающие документы с заявлением отсутствуют или в них не указана площадь здания или помещения либо основная характеристика, сведения могут быть внесены на основании технической документации в распоряжении органа регистрации прав либо технической документации от ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» на запрос органа регистрации прав.

- Ранее возникшие права на объекты недвижимости признаются юридически действительными, если в ЕГРН отсутствует запись о госрегистрации. Государственная регистрация ранее возникшего права в ЕГРН проводится по желанию правообладателя. Но если правообладатель хочет продать или подарить такой объект недвижимости, ему обязательно нужно зарегистрировать на него свое право, - подчеркивает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 2 Кадастровой палаты Кубани Юлия Третьяк.