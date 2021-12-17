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Общество17 декабря 2021 12:59

Электронная подпись помогает быстро оформить документы

Получить сертификат квалифицированной подписи можно в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты Кубани
Светлана ОВДЕЙ
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Электронная подпись помогает быстро оформить документы Фото из архива КП

Электронная подпись помогает быстро оформить документы Фото из архива КП

Усиленная квалифицированная электронная подпись помогает быстро оформить документы. Получить сертификат УКЭП можно в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты Кубани, сообщает пресс-служба органа.

Электронная подпись аналогична собственноручной. Она имеет юридическую силу и действительна по всей стране. УКЭП помогает быстро подтвердить личность в онлайн-режиме.

С ее помощью можно не только совершать сделки с недвижимостью, подавать заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, но и получить ИНН, подать налоговую декларацию, поставить автомобиль на учет в ГИБДД, узнать о штрафах, оформить анкету для получения загранпаспорта, подать заявление для поступления в вуз.

Получить сертификат УКЭП и проверить ее на подлинность можно на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты uc.kadastr.ru В этом году специалисты выдали 142 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.