Электронная подпись помогает быстро оформить документы Фото из архива КП

Усиленная квалифицированная электронная подпись помогает быстро оформить документы. Получить сертификат УКЭП можно в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты Кубани, сообщает пресс-служба органа.

Электронная подпись аналогична собственноручной. Она имеет юридическую силу и действительна по всей стране. УКЭП помогает быстро подтвердить личность в онлайн-режиме.

С ее помощью можно не только совершать сделки с недвижимостью, подавать заявления на государственный кадастровый учет и регистрацию прав, но и получить ИНН, подать налоговую декларацию, поставить автомобиль на учет в ГИБДД, узнать о штрафах, оформить анкету для получения загранпаспорта, подать заявление для поступления в вуз.

Получить сертификат УКЭП и проверить ее на подлинность можно на сайте Удостоверяющего центра Кадастровой палаты uc.kadastr.ru В этом году специалисты выдали 142 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.