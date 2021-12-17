В Сочи крупные отели повысили цены в два раза на новогодние праздники

Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте 4-5 звезд. Фото: пресс-служба администрации Кубани

В горном кластере Сочи подняли цены на проживание в новогодние каникулы. Стоимость выросла в два раза, сообщает пресс-служба администрации города.

– Наибольший рост цен зафиксирован в сегменте 4-5 звезд. Некоторые отели и гостиницы горного кластера повысили цены в два раза, – сказала директор департамента курортов и туризма города Светлана Батяйкина.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что в настоящее время загрузка отелей в среднем равна 73%, но с 25 декабря она будет расти и достигнет 97%.

Напомним, что в Сочи создана единая информационная система для туристов. Система создана по принципу «Единое окно».