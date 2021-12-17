Андрей Прошунин Фото: admkrai.krasnodar.ru

Андрей Прошунин назначен министром ТЭК и ЖКХ Кубани. Он занимал должность первого заместителя ведомства. Распоряжение о назначении подписал Вениамин Кондратьев.

Бывший руководитель министерства Андрей Ляшко уволился по собственному желанию.

- Андрей Прошунин окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск, Кубанский государственный аграрный университет по направлению «Юриспруденция». С 1998 по 2011 год служил в органах внутренних дел, позже работал в краевой администрации - с декабря прошлого года занимал пост заместителя и первого замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани, – сообщили в пресс-службе региональной администрации.