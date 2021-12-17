На Кубани проверят информацию о работе бюро судебно-медицинских экспертиз Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани проверят информацию о работе бюро судебно-медицинских экспертиз. Такое поручение дал руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Так, в эфире одной из ТВ-программ прозвучало сообщение о требовании от родственников умерших платы за выдачу тел в отделах бюро судебно-медицинских экспертиз. Это замечено сразу в нескольких районах Кубани.

Кроме того, в передаче обсуждалось присутствие представителей ритуальных агентств в отделах бюро и возможные связи должностных лиц с частными похоронными агентствами.

- Ход проверки находится на контроле у руководства СУ по региону, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.