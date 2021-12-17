Губернатор Кубани предложил разработать федеральную программу для сохранения детских лагерей

Вениамин Кондратьев выступил с инициативой на заседании Совета при президенте РФ Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатором Кубани предложено разработать федеральную программу для сохранения инфраструктуры детского отдыха. Инициатива озвучена на заседании Совета при президенте РФ.

Вениамин Кондратьев сообщил о сокращении детских мест отдыха. Так, в 2019 году в регионе ребят принимали 124 детских лагеря и санатория, в 2021-м - около 100.

- Большинство детских здравниц построены в 50-70-х годах прошлого века, коммунальная инфраструктура приходит в негодность. Собственникам нужны серьезные деньги, - отметил глава региона. - Из краевого бюджета мы выделили 300 миллионов рублей на ремонт частных детских лагерей и закупку медоборудования. На покупку путевок, подготовку лагерей в этом году из бюджета направили 2,3 миллиарда.

Отмечено, что налоговая ставка на имущество здравниц снизилась с 2,2% до 0,01% в течение года. Принимать ребят можно было с заполняемостью на 50%, при этом федеральные центры работали без ограничения. Губернатор предложил отменить норму и сделать заполняемость в 100% для всех лагерей и санаториев.

– Необходима программа на федеральном уровне, позволяющая направлять финансирование на инженерную инфраструктуру лагерей. Как вариант, предлагаю внести детский отдых отдельным направлением в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволит привлекать дополнительные деньги, - отметил Вениамин Кондратьев.

– Сейчас активно работаем над подготовкой программы восстановления материальной базы и сохранения лагерей для отдыха детей, запросили информацию из всех субъектов о том, сколько было и сколько осталось здравниц, в каком состоянии. Будем настойчиво обращаться в правительство за поддержкой такой специальной программы, – в свою очередь, подчеркнула председатель совета РФ Валентина Матвиенко.