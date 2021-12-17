Проблемный ЖК «Мир» в Краснодаре планируют достроить к концу 2023 года Фото: krd.ru

Проблемный ЖК «Мир» в Краснодаре планируют достроить к концу 2023 года. Фонд защиты прав дольщиков уже заключил договор с новым подрядчиком, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Получить рабочую документацию планируется в конце февраля 2022 г. Затем пакет документов направят на экспертизу, после чего стартует достройка объекта, - отметил и. о. директора департамента строительства Александр Мадовский.

В жилом комплексе запланировано достроить пять пролетов. С начала года в Краснодаре доработали семь долгостроев, столько же завершат до конца декабря.

Всего в этом году дольщики получат ключи от 5022 квартир.