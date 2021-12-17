«Умный браслет» - проект Ушаковки занял призовое место

Фото: Future Lab

Команда «Future Lab» Государственного морского университета имени адмирала Ушакова стала одним из победителей Международной олимпиады работодателей в сфере информационных технологии «IT-Планета 2020/21».

Уникальный гаджет – браслет для людей с ограниченными возможностями здоровья - был разработан на кафедре «Радиоэлектроники и информационных технологий» университета под руководством Феликса Оленко, при участии курсантов - Михаила Нефедова, Артема Белоусова, Ильи Кожухова.

Фото: Future Lab

«Им приходилось многому учиться, причем в короткие сроки. Честно признаться, они удивили нас целеустремленностью и увлеченностью, старались сделать все по максимуму и даже больше. Благодаря проекту, они теперь во многом более подкованные, чем сокурсники», - рассказали на кафедре «Радиоэлектроники и информационных технологий».

Фото: Future Lab

Над этим уникальным проектом команда Ушаковки работала больше года. Перед учащимися и преподавателем стояло несколько задач: интегрировать слепоглухонемых людей в социум и повысить качество их жизни, создав дополнительные удобства. Браслет, разработанный ушаковцами, может отправлять сообщения на языке Морзе, получать свежие новости и погодные сводки, управлять «умным домом» и его девайсами.

Фото: Future Lab

В этом году участниками «IT-Планеты» стали около 17 500 студентов и дипломированных специалистов. В финал осталось лишь 339 человек из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана. А наши ребята снова подтвердили высокий уровень подготовки it-специалистов в университете. По итогам олимпиады ушаковцев, например, пригласили на практику в компанию «Роббо». Отличный опыт и, возможно, будущее трудоустройство уже обеспечены.