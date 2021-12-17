На 36% увеличилось число вакансий в центрах занятости Кубани

Самые популярные вакансии на начало декабря - в медицине и образовании Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для населения Кубани доступно более 65 тысяч рабочих предложений. Количество вакансий в региональных центрах занятости увеличилось на 36%. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В регионе через центры работу ищут почти 37 тысяч человек, что в четыре раза меньше в сравнении с прошлогодним показателем.

Отметим, наиболее востребованы врачи и педагоги. В том числе больше всего требуются водители, повара, кондитеры, слесари, пекари, продавцы.