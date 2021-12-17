Проект реконструкции зоны отдыха Фото: пресс-служба администрации региона

Зону отдыха обновят в Армавире в 2022 году. Территорию для реконструкции выбирали жители по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Территория расположена в микрорайоне «Черемушки». Здесь оборудуют пешеходные дорожки, детскую игровую площадку, спорткомплекс, установят скамейки и лавочки. А центр сквера украсит фонтан и появится фуд-корт. В зоне отдыха установят комплекс батутов и лабиринт для работы круглый год.

– Эту территорию выбрали сами жители. Впереди – масштабные работы, по итогам которых будет создана современная зеленая зона площадью 84 тысячи квадратных метров, - рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Дунаев.

В регионе запланировано обновить 219 объектов.